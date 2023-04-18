Окупанти протягом доби завдали чотири ракетних та 44 авіаційних удари по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних та 44 авіаційних удари по Україні, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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Як повідомили у Генштабі, рф продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.