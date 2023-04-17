Оккупанты в течение суток нанесли 34 авиационных удара по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В течение суток противник нанес 34 авиационных удара по территории Украины, передает со ссылкой на возведение Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 34 авиационных удара, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.
Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.