Оккупанты в течение суток нанесли 34 авиационных удара по Украине

Детали

По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 34 авиационных удара, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.