Окупанти протягом доби завдали 34 авіаційних удари по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.
Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 182660 осіб, 3660 танків та сотень одиниць військової техніки.