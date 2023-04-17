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Окупанти протягом доби завдали 34 авіаційних удари по Україні

Окупанти протягом доби завдали 34 авіаційних удари по Україні

Київ • УНН

 • 522982 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари по території України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 182660 осіб, 3660 танків та сотень одиниць військової техніки.

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