Оккупанты продолжают перебрасывать силы в Лисичанск, в городе идут тяжелейшие бои – Гайдай

ukru
13:44 • 7734 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23578 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42808 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52148 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 86412 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115743 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125206 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112725 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141789 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139952 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 82802 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 73000 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 40956 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 37297 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87400 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 86412 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87400 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241271 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271087 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207927 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18733 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115743 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103735 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121468 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123870 просмотра
Актуальное
Оккупанты продолжают перебрасывать силы в Лисичанск, в городе идут тяжелейшие бои – Гайдай

Оккупанты продолжают перебрасывать силы в Лисичанск, в городе идут тяжелейшие бои – Гайдай

Киев • УНН

 • 131771 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты перебрасывают в Лисичанск самые дальние резервы, в городе продолжаются тяжелейшие бои. Как заявил в эфире одного из телеканалов глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские защитники уничтожают склады боеприпасов и топливо противника, что возможно, заставит их “выдохнуться”, передает УНН.

Цитата

“В Лисичанске идут тяжелейшие бои. Туда брошены сейчас все силы российской армии, все резервы, которые у них есть. Они пытаются постоянно выстраивать переправы для переброски техники. Техника устаревшая, но тем не менее, ее много. То есть, понятно, что расконсервированную технику достали, это даже не Т-64, это Т-62. Мы понимаем, что в принципе, достаются самые дальние резервы. Потери у них достаточно большие, потому что они оттягивают некоторые батальйонно-тактические группы, просто выводят для того, чтобы восполнить состав, потому что огромное количество и потерь, и раненых. Много раненых они не довозят, потому что больницы и морги переполнены”, – заявил Гайдай.

Детали

По словам главы ОВА, украинские защитники хорошо работают по уничтожению вражеских складов техники и топлива. Это дает возможность предположить, что на каком-то этапе оккупанты “чуть-чуть подвыдохнутся”.

“В последние дни уничтожается большое количество складов в тылу врага взрывается, и там уничтожается огромное количества, как и боевых комплектов, так и топлива для заправления тяжелой техники”, – добавил он.

В то же время,у российских войск огромные поставки оружия. Те боекомплекты, которые должны утилизироваться – русские подвозят на передовую, расстреливая инфраструктуру.

“Можем посмотреть как и Луганской области, той части, которая осталась, так и по Донецкой области. Огромное количество обстрелов, и расстреливают просто все на своем пути. Сегодня рынок расстреляли в Донецкой области. Я переписывался с нашим имамом Тимуром Беридзе, у нас есть доказательства и фотографии того, что кадыровцы расстреляли мечеть в Северодонецке”, – отмечает Гайдай.

Кроме того, в Лисичанске продолжается геноцид проукраински-настроенного населения. В городе осталось около 10 -15 тысяч. Оккупанты выискивают украинцев, сжигают украинскую литературу и другую символику.

“Сейчас там будет происходить то же самое, что и в Северодонецк. Они ищут проукраински настроенных людей, договариваются с коллаборантами, те сдают квартиры, где проживали семьи военных, выламывают двери, вытаскивают украинскую военную одежду. Все это вываливается, уничтожается. С библиотеки вытаскиваются все книги, которые на украинском языке, все это тоже уничтожается”, – добавил он.

Добавим

3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти с позиций и рубежей. Гайдай отметил, что силы российских оккупантов при наступлении преобладали в десять раз.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы