Оккупанты продолжают перебрасывать силы в Лисичанск, в городе идут тяжелейшие бои – Гайдай

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“В Лисичанске идут тяжелейшие бои. Туда брошены сейчас все силы российской армии, все резервы, которые у них есть. Они пытаются постоянно выстраивать переправы для переброски техники. Техника устаревшая, но тем не менее, ее много. То есть, понятно, что расконсервированную технику достали, это даже не Т-64, это Т-62. Мы понимаем, что в принципе, достаются самые дальние резервы. Потери у них достаточно большие, потому что они оттягивают некоторые батальйонно-тактические группы, просто выводят для того, чтобы восполнить состав, потому что огромное количество и потерь, и раненых. Много раненых они не довозят, потому что больницы и морги переполнены”, – заявил Гайдай.

Детали

По словам главы ОВА, украинские защитники хорошо работают по уничтожению вражеских складов техники и топлива. Это дает возможность предположить, что на каком-то этапе оккупанты “чуть-чуть подвыдохнутся”.

“В последние дни уничтожается большое количество складов в тылу врага взрывается, и там уничтожается огромное количества, как и боевых комплектов, так и топлива для заправления тяжелой техники”, – добавил он.

В то же время,у российских войск огромные поставки оружия. Те боекомплекты, которые должны утилизироваться – русские подвозят на передовую, расстреливая инфраструктуру.

“Можем посмотреть как и Луганской области, той части, которая осталась, так и по Донецкой области. Огромное количество обстрелов, и расстреливают просто все на своем пути. Сегодня рынок расстреляли в Донецкой области. Я переписывался с нашим имамом Тимуром Беридзе, у нас есть доказательства и фотографии того, что кадыровцы расстреляли мечеть в Северодонецке”, – отмечает Гайдай.

Кроме того, в Лисичанске продолжается геноцид проукраински-настроенного населения. В городе осталось около 10 -15 тысяч. Оккупанты выискивают украинцев, сжигают украинскую литературу и другую символику.

“Сейчас там будет происходить то же самое, что и в Северодонецк. Они ищут проукраински настроенных людей, договариваются с коллаборантами, те сдают квартиры, где проживали семьи военных, выламывают двери, вытаскивают украинскую военную одежду. Все это вываливается, уничтожается. С библиотеки вытаскиваются все книги, которые на украинском языке, все это тоже уничтожается”, – добавил он.

Добавим

3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти с позиций и рубежей. Гайдай отметил, что силы российских оккупантов при наступлении преобладали в десять раз.