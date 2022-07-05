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Окупанти продовжують перекидати сили до Лисичанська, у місті йдуть тяжкі бої – Гайдай

Окупанти продовжують перекидати сили до Лисичанська, у місті йдуть тяжкі бої – Гайдай

Київ • УНН

 • 131775 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські окупанти перекидають у Лисичанськ найбільш дальні резерви, у місті тривають тяжкі бої. Як заявив в ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські захисники знищують склади боєприпасів та паливо противника, що можливо, змусить їх “видихнутися”, передає УНН.

Цитата

“У Лисичанську йдуть тяжкі бої. Туди кинуті зараз усі сили російської армії, всі резерви, які вони мають. Вони намагаються постійно вибудовувати переправи для перекидання техніки. Техніка застаріла, проте її багато. Тобто зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали, це навіть не Т-64, це Т-62. Ми розуміємо, що в принципі дістаються найбільш дальні резерви. Втрати у них досить великі, тому що вони відтягують деякі батальйонно-тактичні групи, просто виводять для того, щоб заповнити склад, бо величезна кількість і втрат, і поранених. Багато поранених вони не довозять, тому що лікарні та морги переповнені”, – заявив Гайдай.

Деталі

За словами голови ОВА, українські захисники добре працюють зі знищення ворожих складів техніки та палива. Це дає можливість припустити, що на якомусь етапі окупанти “трохи підвидихнуться”.

“В останні дні знищується велика кількість складів у тилу ворога вибухає, і там знищується величезна кількість, як і бойових комплектів, так і палива для заправлення важкої техніки”, – додав він.

У той же час у російських військ величезні поставки зброї. Ті боєкомплекти, які повинні утилізуватися - росіяни підвозять на передову, розстрілюючи інфраструктуру.

“Можемо подивитися як і Луганської області, тієї частини, що залишилася, так і Донецької області. Величезна кількість обстрілів і розстрілюють просто все на своєму шляху. Сьогодні ринок розстріляли на Донеччині. Я переписувався з нашим імамом Тимуром Берідзе, у нас є докази та фотографії того, що кадировці розстріляли мечеть у Сєвєродонецьку”, – зазначає Гайдай.

Крім того, у Лисичанську продовжується геноцид проукраїнсько-налаштованого населення. У місті залишилося близько 10-15 тисяч населення. Окупанти вишукують українців, спалюють українську літературу та іншу символіку.

“Зараз там відбуватиметься те саме, що й у Сєвєродонецьку. Вони шукають проукраїнськи налаштованих людей, домовляються з колаборантами, ті здають квартири, де мешкали родини військових, виламують двері, витягують український військовий одяг. Усе це вивалюється, знищується. З бібліотеки витягуються всі книги, які українською мовою, все це теж знищується”, – додав він.

Додамо

3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ ЗСУ були змушені відійти з позицій та рубежів. Гайдай зазначив, що сили російських окупантів переважали вдесятеро.

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