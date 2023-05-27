Оккупанты продолжают обстреливать население Харьковщины: есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Российские военные продолжают обстреливать Купянский район на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковщины. К сожалению, гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина", - сообщил председатель ОГА.
Кроме того, по его словам, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.
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Враг нанес ракетный удар по Харьковской области, в результате обстрела повреждены частные дома.