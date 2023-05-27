Оккупанты продолжают обстреливать население Харьковщины: есть жертва

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"Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковщины. К сожалению, гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина", - сообщил председатель ОГА.

Кроме того, по его словам, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.

Ранее

Враг нанес ракетный удар по Харьковской области, в результате обстрела повреждены частные дома.