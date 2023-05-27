Харківщина: ворог завдав ракетного удару по області, пошкоджені приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Ворог завдав ракетного удару по Харківській області, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга - в поле. Обійшлося без постраждалих
Крім того, протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.
У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.
У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
Також, у Харківській ОВА повідомили, що на лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч українських захисників та відступили.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу вбили двох людей на Донеччині, ще п'ятеро отримали поранення.