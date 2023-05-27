Донеччина: росіяни за добу вбили двох людей, ще п'ятеро отримали поранення

Цитата

"За 26 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Васюківці та Часовому Яру.

Ще 5 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.

Доповнення

За 25 травня російські окупанти вбили одну людину на Донеччині, ще одна дістала поранень.