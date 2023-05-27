Донецкая область: россияне за сутки убили двух человек, еще пятеро получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух человек в Донецкой области, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 26 мая россияне убили 2 жителей Донетчины: в Васюковке и Часовом Яру.
Еще 5 человек в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.
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За 25 мая российские оккупанты убили одного человека в Донецкой области, еще один получил ранения.