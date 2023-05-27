Донецкая область: россияне за сутки убили двух человек, еще пятеро получили ранения

Цитата

"За 26 мая россияне убили 2 жителей Донетчины: в Васюковке и Часовом Яру.

Еще 5 человек в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.

Дополнение

За 25 мая российские оккупанты убили одного человека в Донецкой области, еще один получил ранения.