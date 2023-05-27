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Харьковщина: враг нанес ракетный удар по области, повреждены частные дома

Харьковщина: враг нанес ракетный удар по области, повреждены частные дома

Киев • УНН

 • 496810 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Враг нанес ракетный удар по Харьковской области, в результате обстрела повреждены частные дома. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ночью около 2:00 враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по селу Липцы Харьковского района. Одна ракета попала в огород, повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая - в поле. Обошлось без пострадавших

Кроме того, в течение минувших суток враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач.

В с. Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома.

Также, в Харьковской ОВА сообщили, что на линии соприкосновения враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение. В районе с. Масютовка оккупанты в очередной раз пытались идти в наступление, но получили отпор украинских защитников и отступили.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух человек в Донецкой области, еще пятеро получили ранения.

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