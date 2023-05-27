Окупанти продовжують обстрілювати населення Харківщини: є жертва

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"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка", - повідомив голова ОВА.

Крім того, за його словами, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

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Ворог завдав ракетного удару по Харківській області, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.