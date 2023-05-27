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Окупанти продовжують обстрілювати населення Харківщини: є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Російські військові продовжують обстрілювати Куп'янський район на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка", - повідомив голова ОВА.

Крім того, за його словами, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

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Ворог завдав ракетного удару по Харківській області, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

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