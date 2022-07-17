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Оккупанты продолжают бомбить остров Змеиный – Силы обороны

Оккупанты продолжают бомбить остров Змеиный – Силы обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают время от времени бомбить остров Змеиный. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей "мощи". Что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами", - рассказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, информация о продвижении ВСУ в Херсонской области пока остается на уровне легкого военного шифрования.

"Продвижение есть, и те, кто в нем задействованы знают где оно и насколько. Участники этого процесса со стороны мирного населения уже знают и соблюдают наш режим тишины. Мы им благодарны. Еще немножко и объявим населенные пункты, которые освобождены", - сказала Гуменюк.

Дополнение

30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.

16 июля сообщали, что российские оккупанты также попытались добить остатки техники, которые покинули на острове Змеиный.

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