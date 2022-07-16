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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти здійснили спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному - ОК "Південь"

Окупанти здійснили спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 170369 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські окупанти знову намагалися атакувати острів Зміїний. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Раніше 

Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний.

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