Окупанти здійснили спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному - ОК "Південь"

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"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - йдеться в повідомленні.

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Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний.