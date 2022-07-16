Оккупанты предприняли попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские оккупанты снова пытались атаковать остров Змеиный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить те остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по о. Змеиному", - говорится в сообщении.
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Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный.