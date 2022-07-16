Оккупанты предприняли попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином - ОК "Юг"

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"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить те остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по о. Змеиному", - говорится в сообщении.

Ранее

Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный.