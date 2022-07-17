Окупанти продовжують бомбити острів Зміїний – Сили оборони

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"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "міцці". Що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і якось його контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнуто там гарнізон, який можна знищити. Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - розповіла Гуменюк.

Деталі

За словами Гуменюк, інформація про просування ЗСУ в Херсонській області поки що залишається на рівні легкого військового шифрування.

"Просування є, і ті, хто в ньому задіяні знають де воно і наскільки. Учасники цього процесу з боку мирного населення вже знають й дотримуються нашого режиму тиші. Ми їм вдячні. Ще трішечки й оголосимо населені пункти, які звільнені", - сказала Гуменюк.

Доповнення

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.

16 липня повідомляли, що російські окупанти також спробували добити залишки техніки, які покинули на острові Зміїний.