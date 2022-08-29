Оккупанты сообщили об эвакуации с рабочих мест в Новой Каховке

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"Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было", - утверждает Леонтьев.

Также он заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Подвергаются постоянным обстрелам территория ГЭС.

Дополнение

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей оккупированных районов Херсонской области быть готовыми к принятию мер относительно собственной безопасности и безопасности своих близких.