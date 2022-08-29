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Оккупанты сообщили об эвакуации с рабочих мест в Новой Каховке

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища. Об этом сообщил так называемый «глава военно-гражданской администрации (ВГА) района» владимир леонтьев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Оккупанты сообщили об эвакуации с рабочих мест в Новой Каховке

Цитата

"Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было", - утверждает Леонтьев.

Также он заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Подвергаются постоянным обстрелам территория ГЭС.

Дополнение

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей оккупированных районов Херсонской области быть готовыми к принятию мер относительно собственной безопасности и безопасности своих близких.

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