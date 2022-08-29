Окупанти повідомили про евакуацію з робочих місць у Новій Каховці

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"Оголосили евакуацію з робочих місць, люди перебувають у місті, у бомбосховищах, бо сирени не припиняють працювати. За добу більше 10 ракетних обстрілів уже було", - стверджує Леонтьєв.

Також він заявляє, що Збройні сили України (ЗСУ) обстрілюють місто із американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зазнають постійних обстрілів територія ГЕС.

Доповнення

Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мешканців окупованих районів Херсонської області бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.