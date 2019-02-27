Оккупанты усиливают контроль за назначением командного состава на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Русское командование усиливает контроль за проведением ротации командного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает контроль за проведением ротации командного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, принимаются меры для предотвращения случаев масштабного хищения средств и имущества, которые были присущи приему-передачи руководящих должностей во время предыдущих ротаций российских офицеров", - рассказал Гуцуляк.
По его словам, в связи с этим, проведение ротационных мероприятий осуществляется с привлечением многочисленных специальных комиссий из состава 8 армии Южного военного округа ВС РФ штаб в городе Новочеркасск Ростовской области.
"Указанное связано с назначением на руководящие должности в соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ значительного количества кадровых русских офицеров, ранее проходивших военную службу в составе российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Гуцуляк.
Напомним, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска в Донбассе трижды нарушили режим "тишины", в результате чего ранения получил один украинский военный.