Окупанти посилюють контроль за призначенням командного складу на Донбасі - розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює контроль за проведенням ротації командного складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, вживаються заходи для запобігання випадкам масштабного розкрадання коштів та майна, які були притаманні прийому-передачі керівних посад під час попередніх ротацій російських офіцерів”, — розповів Гуцуляк.

За його словами, у зв’язку з цим, проведення ротаційних заходів здійснюється із залученням численних спеціальних комісій зі складу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ штаб у місті Новочеркаськ Ростовської області.

“Зазначене пов’язано з призначенням на керівні посади до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ значної кількості кадрових російських офіцерів, які раніше проходили військову службу у складі російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей”, — сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, з початку поточної доби, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим “тиші”, внаслідок чого поранення отримав один український військовий.



