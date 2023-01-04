Оккупанты повредили историческое здание в центре Бахмута

Цитата

«Этой ночью россияне продолжали стрелять по всей линии фронта. На Волновахском направлении происходили обстрелы Угледара и вблизи Водяного и Пречистовки — без жертв. На Донецком направлении 1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрелов Курахово — снаряд попал в 5-этажку. Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской громады, а утром — по Веселому Очеретинской громады и 4 раза из Градов по Авдеевке. Там обошлось без пострадавших», - сообщил Кириленко.

По его словам, на Горловском направлении под огонь попала Константиновка — россияне попали в промышленную зону и вблизи школы. В городе никто не пострадал.

«В Соледарской громаде 1 человек погиб в Благодатном, повреждены 8 домов в Парасковиевке и 5 домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города. На Лисичанском направлении в течение суток зафиксировано более 20 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших», - написал Кириленко.

Дополнение

На Донетчине от рук оккупантов погиб один человек, еще 5 — ранены.