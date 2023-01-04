Окупанти пошкодили історичну будівлю в центрі Бахмута

Цитата

«Цієї ночі росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту. На Волноваському напрямку відбувалися обстріли Вугледара та поблизу Водяного і Пречистівки — без жертв. На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено внаслідок обстрілів Курахового — снаряд влучив у 5-поверхівку. Також вночі росіяни стріляли по Гірнику Курахівської громади, а зранку — по Веселому Очеретинської громади та 4 рази з Градів по Авдіївці. Там обійшлося без постраждалих», - повідомив Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку під вогонь потрапила Костянтинівка — росіяни поцілили у промислову зону та поблизу школи. У місті ніхто не постраждав.

«У Соледарській громаді 1 людина загинула у Благодатному, пошкоджено 8 будинків у Парасковіївці та 5 будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста. На Лисичанському напрямку впродовж доби зафіксовано понад 20 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих», - написав Кириленко.

Доповнення

На Донеччині від рук окупантів загинула одна людина, ще 5 — поранені.