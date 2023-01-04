Донеччина: від рук окупантів загинула одна людина, ще 5 — поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жерт в області, які зазнали російської агресії за попередню добу, пише УНН.
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"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення", — написав Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Що відомо про обстріли у ніч проти 4 січня
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об’єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення.
Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами. Відповідні відео поширили місцеві пабліки та Telegram-канали.
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