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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22036 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Донецкая область: от рук оккупантов погиб один человек, еще 5 - ранены

Киев • УНН

 • 374435 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области, которые подверглись российской агрессии за предыдущие сутки, пишет УНН.

Донецкая область: от рук оккупантов погиб один человек, еще 5 - ранены

Цитата

"За 3 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", — написал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что известно об обстрелах в ночь на 4 января

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.

Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никополь. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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