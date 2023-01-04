Донецкая область: от рук оккупантов погиб один человек, еще 5 - ранены

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"За 3 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", — написал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что известно об обстрелах в ночь на 4 января

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.

Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никополь. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.