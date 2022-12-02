Оккупанты более 75 раз обстреляли приграничные территории Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах в области. В течение дня враг нанес 76 ударов в приграничных территориях по разным видам вооружения, пишет УНН.
Детали
Под обстрелами были Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская и Белопольская общины.
▪️ По Середино-Будской общине россияне ударили из миномета (1 “прилет”) и с САУ (22 “прилеты). Без разрушений.
▪️ Краснопольская община: на одно из пограничных сел армейцы рф сбросили с квадрокоптера взрывчатку (ВОГ). Без последствий.
▪️ По Зноб-Новгородской общине россияне били из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на нашей территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства. Также после 19 часов был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (6 “прилетов”) и САУ (4 “прилеты”). Без пострадавших.
▪️ Белопольскую общину враг обстрелял из ствольной артиллерии (21 “прилет”). Без жертв.
Добавим
В Одессе взорвалась граната. Как сообщают местные СМИ, вероятно ее бросил мужчина, которого пытались задержать правоохранители. Пока известно о 8 раненых.