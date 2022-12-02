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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29303 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти понад 75 разів обстріляли прикордонні території Сумської області

Окупанти понад 75 разів обстріляли прикордонні території Сумської області

Київ • УНН

 • 858011 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли у області. Протягом дня ворог завдав 76 ударів у прикордонних територіях із різних видів озброєння, пише УНН. 

Деталі

Під обстрілами були Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська та Білопільська громади.

▪️ У Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномету (1 “приліт”) та з САУ (22 “прильоти). Без руйнувань.

▪️ Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл армійці рф скинули з квадрокоптеру вибухівку (ВОГ). Без наслідків.

▪️ У Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 “прильотів”) та САУ (4 “прильоти”). Без постраждалих.

▪️ Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 “приліт”). Без жертв.

Додамо

В Одесі вибухнула граната. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ймовірно її кинув чоловік, якого намагались затримати правоохоронці. Наразі відомо про 8 поранених.

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