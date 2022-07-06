Оккупанты более 55 раз обстреляли Сумскую область: уничтожено промышленное предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что за предыдущие сутки, 5 июля, оккупанты обстреляли Сумскую область 55 раз, передает УНН. Ранен один человек и уничтожено промышленное предприятие.
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В четыре утра поступило сообщение о более 25 взрывах из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области. В результате обстрела повреждены два частных дома и линия электропередач.
В г. Шостка в четыре утра предварительно двумя ракетами попало и уничтожено промышленное предприятие. Ранен один человек.
Почти в 5 часов утра поступила информация об обстреле окрестностей населенного пункта в Шалыгинской территориальной общине, где зафиксировано около восьми взрывов.
После обеда возобновился обстрел Шалыгинского общества, где зафиксировано еще около 15 взрывов предварительно с РСЗО (реактивной системы залпового огня)
Вечером зафиксированы минометные обстрелы по Шалыгинскому обществу, минимум восемь. Также зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, сбросившего неизвестное устройство. О жертвах и разрушениях предыдущего не сообщается.
Все обстрелы производились с территории террористической страны-агрессора.
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