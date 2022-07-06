Окупанти понад 55 разів обстріляли Сумську область: знищено промислове підприємство

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 24597 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 76703 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 132456 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 133134 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 141850 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 131355 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 106393 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104406 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 276211 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153050 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 126493 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 81302 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 50206 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 117404 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 36113 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 117494 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 276215 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 542562 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 488703 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 691332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 12030 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 50206 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 81302 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 126493 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 148867 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти понад 55 разів обстріляли Сумську область: знищено промислове підприємство

Окупанти понад 55 разів обстріляли Сумську область: знищено промислове підприємство

Київ • УНН

 • 145510 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Оперативне командування "Північ" повідомило, що за попередню добу, 5 липня, окупанти обстріляли Сумську область 55 разів, передає УНН. Поранено одну людину та знищено промислове підприємство.

Деталі

О четвертій ранку надійшло повідомлення про понад 25 вибухів зі ствольної артилерії у районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині. У результаті обстрілу пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

У м. Шостка о четвертій ранку попередньо двома ракетами поцілено і знищено промислове підприємство. Поранена одна людина.

Майже о 5 годині ранку надійшла інформація про обстріл околиць населеного пункту в Шалигінській територіальній громаді, де зафіксовано близько восьми вибухів.

Пообіді поновився обстріл Шалигінської громади, де зафіксовано ще близько 15 вибухів попередньо з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню)

Ввечері зафіксовані мінометні обстріли по Шалигінській громаді, мінімум вісім. Також зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, який скинув невідомий пристрій. Про жертви та руйнування попереднього не повідомляється.

Усі обстріли здійснювалися з території терористичної країни-агресора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З "Градів" та ствольної артилерії: окупанти понад 73 рази обстріляли Чернігівську область

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45