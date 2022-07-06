Окупанти понад 55 разів обстріляли Сумську область: знищено промислове підприємство

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О четвертій ранку надійшло повідомлення про понад 25 вибухів зі ствольної артилерії у районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині. У результаті обстрілу пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

У м. Шостка о четвертій ранку попередньо двома ракетами поцілено і знищено промислове підприємство. Поранена одна людина.

Майже о 5 годині ранку надійшла інформація про обстріл околиць населеного пункту в Шалигінській територіальній громаді, де зафіксовано близько восьми вибухів.

Пообіді поновився обстріл Шалигінської громади, де зафіксовано ще близько 15 вибухів попередньо з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню)

Ввечері зафіксовані мінометні обстріли по Шалигінській громаді, мінімум вісім. Також зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, який скинув невідомий пристрій. Про жертви та руйнування попереднього не повідомляється.

Усі обстріли здійснювалися з території терористичної країни-агресора.

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