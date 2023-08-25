Оккупанты планируют проводить экскурсии по уничтоженному Мариуполю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты планируют проводить экскурсии по ними же уничтоженному Мариуполю. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным россиян, в Мариуполе в настоящее время насчитывается около 300 достопримечательностей. Это монументы, мозаичные панно, мемориальные доски, бюсты, архитектурные постройки.
Как отмечает Мариупольский городской совет, большинство этих памятников уничтожены или повреждены россиянами во время блокады города весной прошлого года. Многие из уцелевших культурных объектов уничтожены уже во время оккупации. В частности, уникальные мозаики, «Дом с часами», вся историческая часть города.
«Картины и ценные экспонаты, хранившиеся в музеях, просто украдены и увезены. Это очередная попытка навязать свою культуру и подменить историю», – говорится в сообщении.
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