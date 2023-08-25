Окупанти планують проводити екскурсії знищеним Маріуполем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. російські окупанти планують проводити екскурсії ними ж знищеним Маріуполем. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
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За попередніми даними росіян, у Маріуполі наразі налічується близько 300 пам’яток. Це монументи, мозаїчні панно, меморіальні дошки, бюсти, архітектурні будівлі.
Як зазначає Маріупольська міська рада, більшість з цих пам’яток знищені або пошкоджені росіянами під час блокади міста весною минулого року. Чимало з вцілілих культурних об’єктів знищено вже під час окупації. Зокрема, унікальні мозаїки, «Будинок з годинником», вся історична частина міста.
«Картини та цінні експонати, які зберігалися у музеях, просто вкрадені та вивезені. Це чергова спроба нав’язати свою культуру та підмінити історію», - йдеться в повідомленні.
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