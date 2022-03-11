Оккупанты планируют продвинуться в направлении Кривого Рога - Генштаб ВСУ

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"Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлении Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Не имея возможности достичь успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, которые находятся в глубине территории Украины - Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. Продолжается формирование резервов противника и переброска их в районы ведения боевых действий на территории Украины, добавили в Генштабе.

Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.

На Волыни сохраняется угроза совершения диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении оккупанты не проводят активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.

Вследствие активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить с ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

На Сиверском направлении активные наступательные действия со стороны противника не проводятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично осуществляет блокирование Харькова с севера.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение, отметили в Генштабе ВСУ.

Добавим

По данным ГУР МОУ, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.