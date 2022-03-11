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Окупанти планують просунутися в напрямку Кривого Рогу - Генштаб ЗСУ

Окупанти планують просунутися в напрямку Кривого Рогу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 201063 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Окупанти планують просунутися в напрямку Кривого Рогу та ще трьох міст. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Цитата

"Головними напрямами зосередження зусиль противника залишаються Київ та Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.

Не маючи можливості досягнути успіху, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що знаходяться в глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України, додали у Генштабі.

Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Поліському напрямку окупанти не проводить активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів.

Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області.

На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення, відзначили у Генштабі ЗСУ.

Додамо

За даними ГУР МОУ, Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

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