Оккупанты взорвали собственную боевую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из-за пренебрежения мерами безопасности при обращении с боеприпасами боевики на Донбассе взорвали собственную боевую технику. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве со ссылкой на данные военной разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 19 ноября с.г., вследствие нарушения мер безопасности так называемыми "офицерами-резервистами" на учебном месте произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов одного из танков. В результате огнем уничтожено боевую технику и военное имущество", - сказал Праута.
По его словам, командование русско-оккупационных войск, которое проводит расследование причин инцидента, скрывает информацию о данном событии и приостановило проведение занятий, предусмотренных так называемыми "сборами резервистов".
Напомним, члены российско-террористических группировок из-за неумения обращаться с новой техникой, поступающей к ним из Российской Федерации, сожгли собственный беспилотник и сопутствующее ему оборудование, а также автомобиль командира.