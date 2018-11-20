Окупанти на Донбасі спалили дрон і машину командира - розвідка

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Члени російсько-терористичних угруповань через невміння поводитися з новою технікою, яка надходить до них з Російської Федерації, спалили власний безпілотник та супутнє до нього обладнання. Про це з посиланням на дані військової розвідки сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.