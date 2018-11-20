Окупанти на Донбасі спалили дрон і машину командира - розвідка

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Члени російсько-терористичних угруповань через невміння поводитися з новою технікою, яка надходить до них з Російської Федерації, спалили власний безпілотник та супутнє до нього обладнання. Про це з посиланням на дані військової розвідки сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ приховано посилює бойові можливості з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у тому числі за рахунок їх комплектування новітніми зразками зброї, які підпадають під заборону міжнародним правом. Зокрема, на початку листопада цього року з території РФ завезено експериментальні зразки запалювальних боєприпасів, які застосовуються за допомогою безпілотних літальних апаратів", - сказав Гуцуляк.

За його словами, 17 листопада внаслідок невдалого випробування бойових можливостей зазначеної зброї "загорівся російський безпілотний літальний апарат і виникла пожежа, якою було знищено високовартісне військове майно та особистий автомобіль начальника розвідки одного із з’єднань російських окупаційних військ".

"Військовослужбовців розвідувального підрозділу, які залучались до проведення випробувань, затримано і взято під варту. Високопоставлений російський офіцер звинуватив підлеглих у недбалості та вимагає їх покарання за знищення військового майна і відшкодування вартості його власного транспортного засобу", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, протиповітряна оборона українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил збила на Донбасі розвідувальний безпілотник, ймовірно, типу "Орлан-10" російського виробництва.

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