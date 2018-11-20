Сили ООС збили безпілотник окупантів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протиповітряна оборона українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил збила на Донбасі розвідувальний безпілотник, ймовірно, типу "Орлан-10" російського виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕР було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно, типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Бахмут–Костянтинівка–Очеретине", - повідомили у штабі.
Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, як зазначається, "близько 12:20 ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ зі складу Об'єднаних сил".
"Судячи з уламків та характерного парашута з номером - це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації", - додали у штабі.
Нагадаємо, 27 жовтня біля Калинового безпілотник ОБСЄ виявив колону у складі семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з РФ, після чого СММ повністю втратила зв’язок з цим БПЛА. В ОБСЄ заявили, що безпілотник збили навмисно. 40 країн вимагають пояснень від РФ за збиття безпілотника ОБСЄ на Донбасі.
Додамо також, останнім часом почастішали випадки виявлення дронів поблизу військових частин та арсеналів. Так, у вересні цього року біля арсеналу у Калинівці ЗСУ перехопили безпілотник.
У листопаді у Бахмуті затримали чоловіка, який спостерігав за військовою частиною за допомогою дрона, а на Волині біля військової частини затримали трьох людей із безпілотниками.