Вже 40 країн вимагають пояснень від РФ за збиття безпілотника ОБСЄ на Донбасі

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейські країни вимагають пояснень від Російської Федерації через збиття безпілотного літального апарату ОБСЄ на непідконтрольній уряду ділянці Донбасу. Про це передає УНН з посиланням на заяву ЄС, оприлюднену на засіданні Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки у Відні.