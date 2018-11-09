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Вже 40 країн вимагають пояснень від РФ за збиття безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Вже 40 країн вимагають пояснень від РФ за збиття безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейські країни вимагають пояснень від Російської Федерації через збиття безпілотного літального апарату ОБСЄ на непідконтрольній уряду ділянці Донбасу. Про це передає УНН з посиланням на заяву ЄС, оприлюднену на засіданні Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки у Відні.

“Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують збиття БПЛА дальнього радіусу дії СММ вночі 27 жовтня біля Нижньокринського, району, у якому розміщені озброєні формування, що підтримуються Росією”, — йдеться в заяві.

У ЄС нагадали, що, за оцінкою місії ОБСЄ, найбільш імовірною причиною збиття став сторонній вплив. Крім того, збиття відбулось незабаром після того, як БПЛА виявив ракетну систему “земля-повітря” 9К33 Оса, а також черговий конвой із семи вантажівок, що прямували до Манича на дорозі біля кордону з Російською Федерацією, де немає пунктів перетину кордону.

“Ці факти свідчать, що Росія та збройні формування несуть відповідальність за цей інцидент і необхідні пояснення Російської Федерації. Ми підкреслюємо, що будь-яке втручання у технічне оснащення СММ суперечить букві та духу мінських угод.

Особи, відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, руйнування чи втрату безпілотників та інших активів, повинні нести відповідальність як політично, так і фінансово”, — підкреслили в ЄС.

Нагадаємо, 27 жовтня при здійсненні польоту над районом поблизу населеного пункту Калинове безпілотник ОБСЄ виявив колону у складі семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, після чого СММ повністю втратила зв’язок з цим БПЛА.

До заяви 28 країн-членів Євросоюзу приєдналися кандидати на вступ Колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн, країни-члени Європейської економічної зони (Норвегія), а також Україна, Молдова, Грузія, Андорра та Сан-Марино.

Пізніше у ОБСЄ підтвердили, що безпілотник збили навмисно.

Німеччина та Франція як члени “нормандського формату” засудили збиття БПЛА ОБСЄ на Донбасі і закликали покарати винних.

“Докази, зібрані СММ, показують, що Росія та сепаратисти несуть відповідальність за напад та збиття БПЛА”, — йдеться у їхній заяві.

Збиття безпілотники назвали “серйозним інцидентом, який явно порушує мандат СММ”.

Українські Національні Новини

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