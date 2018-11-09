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Уже 40 стран требуют объяснений от РФ за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейские страны требуют объяснений от Российской Федерации по поводу сбитого беспилотного летательного аппарата ОБСЕ на неподконтрольной правительству области Донбасса. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление ЕС, обнародованное на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

"Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают сбивание БПЛА дальнего радиуса действия СММ ночью 27 октября возле Нижнекрынского, района, в котором размещены вооруженные формирования, поддерживаемые Россией", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что, по оценке миссии ОБСЕ, наиболее вероятной причиной сбивания стало постороннее воздействие. Кроме того, беспилотник сбили вскоре после того, как БПЛА обнаружил ракетную систему "земля-воздух" 9К33 Оса, а также очередной конвой из семи грузовиков, направлявшихся в Маныч на дороге возле границы с Российской Федерацией, где нет пунктов пересечения границы.

"Эти факты свидетельствуют, что Россия и вооруженные формирования несут ответственность за этот инцидент и необходимы пояснения Российской Федерации. Мы подчеркиваем, что любое вмешательство в техническое оснащение СММ противоречит букве и духу минских соглашений.

Лица, ответственные за любое умышленное повреждение, разрушение или потерю беспилотников и других активов, должны нести ответственность как политически, так и финансово", - подчеркнули в ЕС.

Напомним, 27 октября при осуществлении полета над районом вблизи населенного пункта Калиновое беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА.

К заявлению 28 стран-членов Евросоюза присоединились кандидаты на вступление Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны (Норвегия), а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Позже в ОБСЕ подтвердили, что беспилотник сбили намеренно.

Германия и Франция как члены "нормандского формата" осудили сбивания БПЛА ОБСЕ на Донбассе и призвали наказать виновных.

"Доказательства, собранные СММ, показывают, что Россия и сепаратисты несут ответственность за нападение и сбивание БПЛА", - говорится в их заявлении.

Сбивание беспилотника назвали "серьезным инцидентом, который явно нарушает мандат СММ".

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