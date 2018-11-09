Уже 40 стран требуют объяснений от РФ за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейские страны требуют объяснений от Российской Федерации по поводу сбитого беспилотного летательного аппарата ОБСЕ на неподконтрольной правительству области Донбасса. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление ЕС, обнародованное на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.