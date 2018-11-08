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Чоловік спостерігав за військовою частиною на Донбасі за допомогою дрона

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місті Бахмут Донецької області затримано чоловіка, який спостерігав за військовою частину за допомогою дрона. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

"Вчора, 7 листопада, близько 20:00, поблизу однієї із військових частин, що у місті Бахмут, черговою зміною помічено проліт безпілотного літального апарату", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, мобільна група військової частини негайно вибула у ймовірний район запуску БПЛА. Під час пошуків вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявлено два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА.

Підозрюваного, автомобіль та технічні засоби передано співробітникам Служби безпеки України зі складу Операції об’єднаних сил.

"Наголошуємо, будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи — затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України", - зазначили у прес-службі військового відомства.

Нагадаємо, у забороненій зоні поблизу одного з українських арсеналів військові виявили та знешкодили безпілотний літальний апарат.

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