Мужчина наблюдал за военной частью на Донбассе с помощью дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городе Бахмут Донецкой области задержан мужчина, который наблюдал за военной части с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Вчера, 7 ноября, около 20:00, возле одной из воинских частей, в городе Бахмут, очередной сменой замечен пролет беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА. Во время поисков удалось задержать мужчину на автомобиле, который руководил беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА.
Подозреваемый, автомобиль и технические средства переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.
"Подчеркиваем, любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в пресс-службе военного ведомства.
Напомним, в запрещенной зоне вблизи одного из украинских арсеналов военные обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат.