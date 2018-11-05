Біля одного з арсеналів ЗСУ знешкодили безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У забороненій зоні поблизу одного з українських арсеналів військові виявили та знешкодили безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України.
“У неділю, 4 листопада, о 19:30 у забороненій зоні поблизу одного з арсеналів ЗС України радіолокаційними засобами виявлено неправомірне використання безпілотного літального апарату (БПЛА). Підрозділом радіоелектронної боротьби було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання”, — йдеться у повідомленні.
Водночас військові посилили чергову зміни охорони арсеналу.
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Про застосування безпілотника поблизу військової частини військові повідомили в Нацполіцію та СБУ.
Також, у Генштабі ЗСУ закликали громадян повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів.
Як повідомляв УНН, на початку жовтня сталася детонація на великих складах боєприпасів ЗСУ під Ічнею в Чернігівській області.
У зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи.
Нагадаємо, через пожежу на складах на Вінниччині евакуйовано понад 30 тис. людей.
26 вересня 2017 року, близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка, що на Вінниччині, сталася пожежа.
У ЗСУ повідомили, що пожежа охопила 10% площі військового арсеналу на Вінниччині.
Пожежу на військових складах у Калинівці кваліфікували як диверсію.