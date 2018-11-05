Возле одного из арсеналов ВСУ обезвредили беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В запрещенной зоне возле одного из украинских арсеналов военные обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
"В воскресенье, 4 ноября, в 19:30 в запрещенной зоне возле одного из арсеналов ВС Украины радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подразделением радиоэлектронной борьбы было немедленно подавлено радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
В то же время военные усилили очередную смены охраны арсенала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У арсенала оружия в Калиновке ВСУ перехватили беспилотник
О применении беспилотника вблизи военной части военные сообщили в Нацполицию и СБУ.
Также, в Генштабе ВСУ призвали граждан сообщать правоохранителям о подозрительных лиц вблизи военных объектов.
Как сообщал УНН, в начале октября произошла детонация на больших складах боеприпасов ВСУ во Ичней в Черниговской области.
В связи со взрывом на 6-м арсенале, по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.
Напомним, из-за пожара на складах в Винницкой были эвакуированы более 30 тыс. человек.
26 сентября 2017 года, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар.
В ВСУ сообщили, что пожар охватил 10% площади военного арсенала Винницкой области.
Пожар на военных складах в Калиновке квалифицировали как диверсию.