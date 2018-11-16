Біля військової частини на Волині затримали трьох осіб із безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Волинській області затримано трьох осіб, які керували двома безпілотниками біля території однієї з військових частин. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Сьогодні, 16 листопада, близько 12:00 поблизу військових частин Збройних Сил України, що на Волині, військовослужбовцями добового наряду були помічені безпілотні літальні апарати. В обох випадках мобільні групи військових частин вибули у ймовірний район запуску БПЛА. В ході пошукових дій затримано три особи, які здійснювали керування квадрокоптерами”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, на місце події викликано представників Національної поліції та Служби безпеки України.
“Під час з’ясування обставин встановлено, що затримані є співробітниками правоохоронних органів, польоти БПЛА відбувалися в рамках планових антитерористичних навчань з метою перевірки надійності охорони об’єктів підвищеної небезпеки”, — зазначили у Міноборони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля Пісків бойовики ховають зброю від безпілотників ОБСЄ
Нагадаємо, у Чернігівській області на території підірваних складів під Ічнею було виявлено безпілотник.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільногоі залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.
7 листопада стала відома причина виникнення пожежі на складах. За даними військової прокуратури причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб.