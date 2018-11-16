У военной части в Волынской области задержали трех человек с беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Волынской области задержаны три человека, которые руководили двумя беспилотниками у территории одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сегодня, 16 ноября, около 12:00 вблизи военных частей Вооруженных Сил Украины на Волыни, военнослужащими суточного наряда были замечены беспилотные летательные аппараты. В обоих случаях мобильные группы военных частей выбыли в вероятный район запуска БПЛА. В ходе поисковых действий задержаны три человека, которые осуществляли управление квадрокоптером", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, на место происшествия вызваны представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
"Во время выяснения обстоятельств установлено, что задержанные являются сотрудниками правоохранительных органов, полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности", - отметили в Минобороны.
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Напомним, в Черниговской области на территории взорванных складов под Ичней был обнаружен беспилотник.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было приостановлено движение автомобильногои железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.
7 ноября стала известна причина возникновения пожара на складах. По данным военной прокуратуры причиной взрывов на 6-м арсенале в Ичне Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц.