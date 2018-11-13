На складах під Ічнею знайшли безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Чернігівській області на території підірваних складів під Ічнею сьогодні було виявлено безпілотник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Сьогодні, 13 листопада, на технічній території військових складів, що в місті Ічня виявлено квадрокоптер „ФАНТОМ“. Безпілотний літальний апарат знаходився на землі поблизу одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, БпЛА передано співробітникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії.
У військовму відомстві, звертаючись до громадян, вкотре наголосили, що будь-які БПпЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попереджень, причетні до таких інцидентів особи — затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільногоі залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.
7 листопада стала відома причина виникнення пожежі на складах. За даними військової прокуратури причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб.