На складах под Ичней нашли беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Черниговской области на территории взорванных складов под Ичней сегодня был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов, в городе Ичня обнаружено квадрокоптер "ФАНТОМ". Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, БПЛА переданы сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия.
В военном ведомстве, обращаясь к гражданам, еще раз подчеркнули, что любые БПпЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.
7 ноября стала известна причина пожара на складах. По данным военной прокуратуры причиной взрывов на 6-м арсенале в Ичне Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц.