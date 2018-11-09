Чернігівщина отримала 100 млн грн на ліквідацію наслідків НС під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд виділив із резервного фонду 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків масштабної пожежі на військових складах у смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Про це повідомив Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, передає УНН.
“Для проведення аварійно-відновлювальних робіт, закупівлі житла та інших потреб області виділено 100 мільйонів гривень із резервного фонду. Вчора виконуюча обов’язки голови Чернігівської облдержадміністрації Юлія Свириденко підписала розпорядження про використання 6,039 мільйона гривень”, — зазначили в прес-службі.
При цьому в Чернігівській ОДА зазначили, що за ці кошти місцева влада планує придбати житло 6 родинам в Августівці, провести аварійно-відновлювальні роботи у 18 житлових будинках приватного сектору, а також у 5 закладах освіти.
Крім того, за повідомленням міського голови Ічні Оксани Андріанової, місцеві органи влади виділили близько 5 тисяч листів шиферу, близько 826 квадратних метрів скла, майже 15 кубометрів пиломатеріалів, плівку, цвяхи, цеглу, цемент, оцинковане залізо, гіпсокартон тощо з резерву будівельних матеріалів.
Також прес-служба ОДА уточнила, що ДСНС наразі розчистила 62 із 80 ділянок розмінування. В ході робіт рятувальники вилучили понад 33 тисячі вибухонебезпечних предметів, відпрацювавши 306 повідомлень населення про виявлення боєприпасів. Роботи з розмінування планують завершити до 15 грудня.
Нагадаємо, 24 жовтня жителям Ічнянського району (Чернігівська область) дозволили повертатися у свої домівки.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільногоі залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.
7 листопада стала відома причина виникнення пожежі на складах. За даними військової прокуратури причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб.