Чернігівщина отримала 100 млн грн на ліквідацію наслідків НС під Ічнею

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд виділив із резервного фонду 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків масштабної пожежі на військових складах у смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Про це повідомив Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, передає УНН.