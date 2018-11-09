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Черниговская область получила 100 млн грн на ликвидацию последствий ЧС под Ичней

Черниговская область получила 100 млн грн на ликвидацию последствий ЧС под Ичней

Киев  •  УНН

 • 12336 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство выделило из резервного фонда 100 млн гривен на ликвидацию последствий масштабного пожара на военных складах в г. Дружба Ичнянского района Черниговской области. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации, передает УНН.

“Для проведения аварийно-восстановительных работ, приобретение жилья и других нужд области выделено 100 млн гривен из резервного фонда. Вчера исполняющая обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации Юлия Свириденко подписала распоряжение об использовании 6,039 миллиона гривен”, — отметили в пресс-службе.

При этом в Черниговской ОГА отметили, что за эти средства местные власти планируют приобрести жилье 6 семьям в Августовке, провести аварийно-восстановительные работы в 18 жилых домах частного сектора, а также в 5 учебных заведениях.

Кроме того, по сообщению городского головы Ичне Оксаны Андриановой, местные органы власти выделили около 5 тысяч листов шифера, около 826 квадратных метров стекла, почти 15 кубометров пиломатериалов, пленку, гвозди, кирпич, цемент, оцинкованное железо, гипсокартон и т.д. из резерва строительных материалов.

Также пресс-служба ОГА уточнила, что ДСНС пока расчистила 62 из 80 участков разминирования. В ходе работ спасатели изъяли более 33 000 взрывоопасных предметов, отработав 306 сообщений населения о обнаружения боеприпасов. Работы по разминированию планируют завершить до 15 декабря.

Напомним, 24 октября жителям Ичнянского района (Черниговская область) позволили возвращаться в свои дома.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

7 ноября стала известна причина пожара на складах. По данным военной прокуратуры причиной взрывов на 6-м арсенале у Ичне Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц.

Украинские Национальные Новости

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