Силы ООС сбили беспилотник оккупантов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Противовоздушная оборона украинских военнослужащих из состава Объединенных сил сбила на Донбассе разведывательный беспилотник, вероятно, типа "Орлан-10" российского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС было выявлено беспилотный летательный аппарат противника, вероятно, типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сообщили в штабе.
После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, как отмечается, "около 12:20 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ из состава Объединенных сил".
"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - добавили в штабе.
Напомним, 27 октября у Калиново беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с РФ, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА. В ОБСЕ заявили, что беспилотник сбили намеренно. 40 стран требуют объяснений от РФ за сбитие беспилотника ОБСЕ на Донбассе.
Добавим также, в последнее время участились случаи выявления дронов вблизи военных частей и арсеналов. Так, в сентябре этого года у арсенала в Калиновке ВСУ перехватили беспилотник.
В ноябре в Бахмуте задержали мужчину, который наблюдал за военной частью с помощью дрона, а на Волыни у воинской части задержали трех человек с беспилотниками.