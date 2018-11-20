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Силы ООС сбили беспилотник оккупантов на Донбассе

Силы ООС сбили беспилотник оккупантов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Противовоздушная оборона украинских военнослужащих из состава Объединенных сил сбила на Донбассе разведывательный беспилотник, вероятно, типа "Орлан-10" российского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС было выявлено беспилотный летательный аппарат противника, вероятно, типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сообщили в штабе.

После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, как отмечается, "около 12:20 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ из состава Объединенных сил".

"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - добавили в штабе.

Напомним, 27 октября у Калиново беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с РФ, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА. В ОБСЕ заявили, что беспилотник сбили намеренно. 40 стран требуют объяснений от РФ за сбитие беспилотника ОБСЕ на Донбассе.

Добавим также, в последнее время участились случаи выявления дронов вблизи военных частей и арсеналов. Так, в сентябре этого года у арсенала в Калиновке ВСУ перехватили беспилотник.

В ноябре в Бахмуте задержали мужчину, который наблюдал за военной частью с помощью дрона, а на Волыни у воинской части задержали трех человек с беспилотниками.

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