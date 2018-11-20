Оккупанты на Донбассе сожгли дрон и машину командира - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ скрыто усиливает боевые возможности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в том числе за счет их комплектования новейшими образцами оружия, которые подпадают под запрет международным правом. В частности, на начало ноября этого года с территории РФ завезено экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, применяемых с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуцуляк.

По его словам, 17 ноября в результате неудачного испытания боевых возможностей указанного оружия "загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено дорогостоящее военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск".

"Военнослужащие разведывательного подразделения, которые привлекались к проведению испытаний, задержаны и взяты под стражу. Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещение стоимости его собственного транспортного средства", - отметил Гуцуляк.

Напомним, противовоздушная оборона украинских военнослужащих из состава Объединенных сил сбила на Донбассе разведывательный беспилотник, вероятно, типа "Орлан-10" российского производства.