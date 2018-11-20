Оккупанты на Донбассе сожгли дрон и машину командира - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Члены российско-террористических группировок из-за неумения обращаться с новой техникой, поступающей к ним из Российской Федерации, сожгли собственный беспилотник и сопутствующее ему оборудование. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ скрыто усиливает боевые возможности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в том числе за счет их комплектования новейшими образцами оружия, которые подпадают под запрет международным правом. В частности, на начало ноября этого года с территории РФ завезено экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, применяемых с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуцуляк.
По его словам, 17 ноября в результате неудачного испытания боевых возможностей указанного оружия "загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено дорогостоящее военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск".
"Военнослужащие разведывательного подразделения, которые привлекались к проведению испытаний, задержаны и взяты под стражу. Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещение стоимости его собственного транспортного средства", - отметил Гуцуляк.
Напомним, противовоздушная оборона украинских военнослужащих из состава Объединенных сил сбила на Донбассе разведывательный беспилотник, вероятно, типа "Орлан-10" российского производства.