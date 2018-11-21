Окупанти підірвали власну бойову техніку

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через нехтування заходами безпеки під час поводження з боєприпасами бойовики на Донбасі підірвали власну бойову техніку. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.