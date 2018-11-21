Окупанти підірвали власну бойову техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через нехтування заходами безпеки під час поводження з боєприпасами бойовики на Донбасі підірвали власну бойову техніку. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 19 листопада ц. р., внаслідок порушення заходів безпеки так званими "офіцерами-резервістами" на навчальному місці сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів одного з танків. У результаті вогнем знищено бойову техніку і військове майно", - сказав Праута.
За його словами, командування російсько-окупаційних військ, яке проводить розслідування причин інциденту, приховує інформацію про зазначену подію та призупинило проведення занять, передбачених так званими "зборами резервістів".
Нагадаємо, члени російсько-терористичних угруповань через невміння поводитися з новою технікою, яка надходить до них з Російської Федерації, спалили власний безпілотник та супутнє до нього обладнання, а також автомобіль командира.