Оккупанты перебрасывают технику в Донецкую область: после Луганской области - это цель номер один – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Рашисты перебрасывают большое количество техники в Донецкую область, после Луганской области регион станет целью номер один. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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“Огромное количество техники они направляют в Донецкую область. Буквально вчера выехало 54 тралла с тяжелой техникой. Это только за тот период, который удалось нам узнать. А на самом деле, техники отправляют много. Реально только по Лисичанску, когда они проводили наступательные действия, то направили две батальонно-тактические группы только тяжелой техники, а личного состава исчисляется больше 20. Поэтому резервы, все-таки, у них есть. Они их подтягивают, направляют. Конечно, после Луганской области, цель номер один – будет Донецкая область”, – заявил глава ОВА.
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В Министерстве обороны сообщили, что оккупанты пытаются наступать на город Славянск в Донецкой области. Украинские защитники препятствуют попыткам рашистов, сейчас там продолжаются боевые действия.